Enzo Paolo Turchi, lo sfogo: "Prendo uno stipendio da fame"

Enzo Paolo Turchi si sfoga in tv nel programma Diritto e Rovescio su Rete 4 e racconta i problemi che sta riscontrando da pensionato.

Il coreografo e ballerino 70enne, marito di Carmen Russo, ha ammesso di guadagnare solo 720 euro al mese. Il problema risiede nel fatto che, nonostante il successo avuto e la partecipazione in tanti programmi tv, spesso si stava fermi anche per lunghi periodi ed in tal modo l'accumulo della pensione risulta molto basso.

“Bisognava farsi una pensione da soli”, ha dichiarato in seguito, amaramente.