Sei tornato con Emma? La domanda che imbarazza Stefano De Martino

Forte imbarazzo per Stefano De Martino a 'Made in Sud'. Tutto è nato da una domanda di Belen: "Sei tornato con Emma Marrone?". Durante l'ultima puntata di Made in Sud anche Peppe Iodice ha punzecchiato il conduttore su un possibile ritorno di fiamma con la cantante, dato che il gossip sta girando.

"E basta... A voi che ve ne fot", la risposta decisa di Stefano de Martino, come riporta BitchyF.it. Dopo la presunta storia con Alessia Marcuzzi, smentita dalla conduttrice tv e dallo stesso Stefano, il ritorno di fiamma con Emma Marrone piacerebbe a tanti fans di entrambi gli artisti.