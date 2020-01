Grande Fratello Vip, bufera su Elisa De Panicis per una frase infelice su Napoli

Bufera su Elisa De Panicis, concorrente del Grande Fratello Vip 4. La 33enne modella e influencer di Desio è scivolata infatti su una frase piuttosto infelice su Napoli: "Lo spagnolo mi ricorda Napoli – ha dichiarato a cuor leggero – Quando parlo spagnolo mi sento cafona".

Una frase che a molti non è piaciuta, sia partenopei che spagnoli.

La De Panicis era finita al centro della polemica anche precedentemente, perché vittima - con Paola Di Benedetto - di frasi definite "sessiste" pronunciate da Salvo Veneziano, altro concorrente del reality show proprio per questa ragione squalificato.

Anche per Elisa De Panicis adesso qualcuno chiede la squalifica. Insomma: non è detto che non finisca anticipatamente anche la sua avventura.