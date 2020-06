Elettra Lamborghini vestita da sposa a Napoli: il motivo

Si sa che Napoli è la patria dei vestiti da sposa, con atelier invidiati in tutto il mondo. Anche l'ereditiera, diventata famosa anche nel mondo dello spettacolo, si è lasciata sedurre da Napoli. In vista dei preparativi per l’imminente matrimonio con Afrojack (popolare dj).

Per quanto concerne il ricevimento dovrebbe invece svolgersi sul Lago di Garda in compagnia del wedding planner napoletano Enzo Miccio, scelto per organizzare l’evento in programma, a meno di imprevisti o sorprese, nel settembre 2020