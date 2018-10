Elena Santarelli in via Toledo per l'inaugurazione dello shop Ferrone

Elena Santarelli a Napoli per l'inaugurazione del nuovo shop Sandro Ferrone in via Toledo. Semplicemente favolosa in un miniabito di paillettes e stivali dal tacco vertiginoso, la show girl è la testimonial del noto brand. Tantissimi i fans in fila per salutarla e scattare un selfie con lei. All'evento che, tra brindisi, sfilate di modelle e Dj-set , ha animato una delle principali vie dello shopping metropolitano, presente anche Sasà Ferrone, figlia dello stilista Sandro.