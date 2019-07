Dries Mertens arriva in ritiro: il divertente (e un po' hot) messaggio per Kat

Dries Mertens è arrivato in ritiro a Dimaro ed è subito apparso a suo agio con i compagni. Scherzi con Starace e Milik, sorrisi, e voglia di affrontare alla grande la nuova stagione alle porte.

A divertire – tra le varie cose – i tifosi azzurri, è stata una particolare story che il belga ha pubblicato su Instagram, che vede per protagonista la compagna Kat Kerkhofs.

La ragazza è fotografata in un locale mentre sorseggia del vino, e accanto al suo volto Dries scrive la frase “Questa mi mancherà”, riferendosi al fatto che non vedrà la ragazza per un po' visti gli impegni in Trentino. Un po' meno romantico, il belga, se si scorre l'immagine più in basso: “Anche queste mi mancheranno”, spiega a proposito del seno della ragazza.

I due peraltro erano stati “pizzicati” durante una lite al mare alcuni giorni fa, a Cipro, dopo la quale pare essere tornato ampiamente il sereno nella coppia.