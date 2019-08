Umbertone e Diletta Leotta: "Siamo la coppia dell'estate"

"Altro che flirt e scoop, la vera coppia dell'estate siamo noi". Così il piccolo Umbertone, mascotte del Calcio Napoli e fenomeno social esploso nel corso del 2018, ha commentato la foto che lo vede al fianco di Diletta Leotta, la conduttrice radiofonica e televisiva, impegnata a Napoli per le riprese del nuovo film di Giampaolo Morelli, 'Sette ore per farti innamorare' . Immediata la reazione dei tanti followers del piccolo Umbertone: "Non fartela scappare", "Sei un grande", solo per citare alcuni commenti.