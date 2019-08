Diletta Leotta a Napoli: sarà protagonista del primo film di Giampaolo Morelli

La conduttrice di DAZN Diletta Leotta si trova in questi giorni a Napoli: sarà infatti protagonista di 'Sette ore per farti innamorare', primo film alla regia per l'attore Giampaolo Morelli (noto per il personaggio televisivo dell'ispettore Coliandro). Con lei nel cast le attrici Serena Rossi, Diana Del Bufalo e Antonia Truppo, e gli attori Massimiliano Gallo e Fabio Balsamo dei Jackal.

Tra una ripresa e l'altra la conduttrice si rilassa in barca con alcuni amici. Il film sarà una commedia leggera tratta dal romanzo 'Sette ore per farti innamorare', scritto dallo stesso Morelli, che l'ha già portato in scena a teatro.