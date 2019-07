Maradona jr di nuovo papà: futuro da allenatore e il 'sogno' Gomorra

Diego junior diventerà presto papà per la seconda volta, in una data speciale per la famiglia Maradona, il 30 ottobre, giorno di nascita del 'Pibe de Oro'.

"Nascerà il 30 ottobre, giorno in cui è nato mio papà. La chiameremo India Nicole. Quando ho detto a papà che la famiglia si sarebbe ulteriormente allargata e che sarebbe diventato nuovamente nonno, è stato felicissimo. Più la famiglia si allarga, più è contento", racconta il figlio napoletano di Diego Armando Maradona in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Chi".

Per il futuro Diego junior ha molti progetti: "Voglio fare l'allenatore. Ci sto lavorando. Fosse per me non andrei mai via da Napoli, ma credo sarà impossibile. Il lavoro prima di tutto: e il 'prima di tutto' mi porterà lontano dai miei affetti. Mia moglie avrebbe dovuto partecipare all'ultima edizione del 'Grande Fratello vip', ma poi è arrivata la gravidanza. Io al 'Gf vip'? Mai dire mai. Però, se potessi esprimere un sogno, un desiderio, non avrei dubbi: mi piacerebbe una partecipazione, anche piccolina, sul set della mia serie tv preferita: 'Gomorra'. Sarebbe il massimo".