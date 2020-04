Virginia Saba: "La mia quarantena con Di Maio. Lui fa la pizza, io gli taglio i capelli"

Virginia Saba, giornalista e fidanzata del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, è intervenuta ad Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha raccontato come sta vivendo la quarantena col suo compagno: “Per Luigi le cose sono peggiorate, è aumentato il lavoro e anche le preoccupazioni, quindi in casa non c'è quasi mai. E così quando torna, la sera, cerco di dargli un po' di pace, lo aspetto per mangiare, e visto che mi piace cucinare gli preparo dei piatti che gli piacciono: ieri ho fatto le zucchine ripiene e le ha mangiate di gusto”.

Qualche volta cucina anche il ministro Di Maio? “Ha fatto la pizza, ed era buonissima, veramente deliziosa. L'ha fatta lievitare un giorno interno, in pochi minuti l'ha stesa sulla teglia, e ha messo tanto sugo e tanta mozzarella”. Si è messo il grembiule da cuoco? “No, ha cucinato in camicia, come sempre...”.

Per quel poco che riesce a stare in casa, come si comporta Di Maio? “E' ordinatissimo e mi aiuta molto, ad esempio sparecchia sempre la tavola”. Riuscite a stare insieme un po' più di prima? “Un po' forse si, è capitato di avere una giornata per noi a Pasqua: ha fatto la spesa, scegliendo lui cosa comprare, e mi ha regalato anche l'uovo”.

Cosa fate a casa quando insieme, magari a cena? “Ascoltiamo molta musica, la sera e anche la mattina. Siamo sulle colonne sonore, a Luigi piacciono molto Morricone e anche Paolo Fresu, che gli ho fatto ascoltare io”. Andate a letto presto? “Andiamo a letto tardi e abbiamo la sveglia alle 7.05”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ministro ha sempre dei capelli perfetti: come fa a tenerli così in ordine coi barbieri chiusi? “Dovete sapere – ha rivelato la giornalista a Rai Radio1 - che mio nonno faceva il parrucchiere e ho imparato ad utilizzare la macchinetta e le forbici. Quindi è stato fortunato, glieli taglio io il minimo indispensabile”.