Sacchetta-De Martino: i due ballerini napoletani hanno litigato per Belen?

Marcello Sacchetta, ballerino napoletano coach di Amici di Maria de Filippi, e il conduttore e ballerino Stefano De Martino, si sono spesso mostrati in pubblico come grandi amici. Anche attraverso i social networks, i due sembravano molto affiatati, probabilmente per la professione che li lega e per le radici partenopee comuni. Da un po' di tempo - come riporta Novella 2000 - i due però non si ritraggono insieme, precisamente da quando Stefano De Martino e Belen hanno riufficializzato il loro legame.

"Che sia la modella argentina la causa della separazione?", ipotizza Novella 2000. Interrogato sull'argomento, Sacchetta ha risposto ai suoi followers in maniera elusiva: "Non mi piace fare gossip. Rispondo semplicemente dicendo che sono tanto felice per Stefano e per la sua famiglia". Una risposta che non è sembrata chiara. I due, concludono gli esperti di gossip, "hanno litigato per Belen?".