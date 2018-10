Stefano De Martino da Mara Venier: ancora pazzo di Belen?

Belen Rodriguez ha ancora spazio nel cuore dell'ex Stefano De Martino. L'ennesima conferma arriva a “Domenica In” nell'intervista con Mara Venier. Il ballerino si è lasciato andare a parole dolcissime nei confronti della madre di suo figlio Santiago. Proprio ad una foto con lei ed il piccolo è partita la domanda di Mara Venier: «Sei ancora pazzo di Belen?».

Più che una domanda, un'affermazione della conduttrice a cui lui ha risposto sinceramente. «Lì in mezzo è il mio posto preferito. In quella posizione io sono felice e contento perché, al di là di tutti gli accadimenti e delle storie, ho dato a mio figlio la madre migliore che potesse avere». Una dichiarazione dolcissima che segue alle tante occasioni in cui i due sono stati visti insieme in ottimi rapporti. Un nuovo futuro insieme non sembra così impossibile.