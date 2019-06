"Belen incinta? Ci stiamo lavorando": l'ammissione di Stefano De Martino

Amore a gonfie vele tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due sono in vacanza insieme e, secondo gli addetti ai lavori, la showgirl argentina sarebbe nuovamente incinta. Intanto Belen e Stefano hanno in programma un'inedita co-conduzione per la Notte della Taranta Festival di Castrocaro. "Per il momento Belen non è incinta", chiarisce De Martino in un'intervista alla rivista 'Nuovo'. "Ci stiamo lavorando, però, non facciamo programmi, ci affidiamo al destino".