De Luca finisce sul profilo Instagram di Naomi Campbell

Il video di Vincenzo De Luca che invoca l'intervento dei carabinieri con il lanciafiamme per le feste di laurea è arrivato oltreoceano. A pubblicarlo sulla propria bacheca Instagram è stata la top model Naomi Campbell che lo ha postato come monito all'America. “Ascolta America, Ascolta” ha scritto la modella in calce al post apprezzando l'approccio dei governanti italiani. De Luca è solo uno degli amministratori che fanno parte della compilation che include anche sindaci che se la prendono con i propri cittadini che non rispettano le regole.

Il post originario di Rula Jebreal

La Campbell ha ripreso il posti di Rula Jebreal che ha esaltato l'umanità degli italiani. “Io amo gli italiani, il loro spirito, creatività, anime, il loro coraggio, resilience, passione e compassione. Questa è una compilation caricata di sindaci italiani che si innervosiscono con le persone che violano la quarantena per il Covid 19: “L'ho fermato e ho detto, guarda che non è un film. Non sei Will Smith in “Io sono leggenda. Vai a casa”. E sì i sottotitoli sono accurati” ha scritto