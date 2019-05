Upas, Davide Devenuto (Andrea) potrebbe lasciare la soap: "Non è semplice..."

Uno degli storici volti della nota soap "Un posto al sole" potrebbe lasciare. È quanto molti stanno deducendo da quanto Davide Devenuto, interprete di Andrea Pergolesi, ha spiegato in un'intervista rilasciata alla rivista Intimità.

Devenuto ha lasciato intendere di avvertire una certa stanchezza a causa del lavoro. Lui che negli anni trascorsi sui set di Upas ha conosciuto l'amore, Serena Rossi (che interpretava Carmen Catalano), continua a fare la spola tra Napoli – dove Upas è girato – e Roma, dove vive con la fidanzata e futura moglie.

“Non nego che l’idea (di lasciare la soap, ndR) mi sfiora parecchie volte – ha dichiarato – fare da pendolare da Napoli a Roma non è proprio semplice per me”. L'attore allo stesso tempo, però, ammette che abbandonare il suo personaggio sarebbe un'esperienza particolarmente dolorosa, anche e soprattutto per quanto si è affezionato ad Andrea nel corso degli anni. Classe '72, Devenuto è tra gli interpreti di Un posto al sole addirittura dal 2003.