Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio nuovamente in crisi? L'indiscrezione

Secondo il settimanale Chi Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sarebbero nuovamente in crisi: "Da tempo la coppia non appare insieme unita come avvenne dopo la riconciliazione", si legge su Chi. I due cantanti sono tornati insieme nel 2018 dopo un lungo e misterioso periodo di pausa, un allontanamento che aveva fatto molto discutere.

Per il momento l'indiscrezione lanciata da 'Chi' non è stata commentata dai diretti interessati.