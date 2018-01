Gigi D'Alessio a Verissimo: "Con Anna tutto bene. E' sempre stata una compagna ideale"

Gigi D’Alessio ospite d'onore il 27 gennaio della puntata di Verissimo. Ecco alcune anticipazioni: “Con Anna va tutto bene. E' sempre stata una compagna ideale. In ogni casa può succedere che si litighi o si discuta e si può stare distanti per cercare di capire. Stiamo insieme da 12 anni. Non mi piace che le addossano tutte queste cattiverie. Non è vero nulla. Sono crisi che possono accadere a tutti".

L'artista partenopeo chiarisce meglio il suo pensiero: “Stiamo bene. stare un po' distanti a volte fa bene".