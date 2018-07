Cristiana Dell'Anna annuncia: "Tra un mese sposo Emanuele"

Cristiana Dell'Anna dismette i panni della fredda Patrizia, il ruolo che interpreta in Gomorra, e si mostra per la donna che è: sensibile, affascinante, colta e innamorata del suo uomo. A Vanity Fair l'attrice napoletana ha fatto un annuncio importantissimo: "Sto per sposare Emanuele. Ci conosciamo da dieci mesi ma se capisci che è quello giusto, sono pure troppi". Cristiana si sposerà "il primo settembre sulle colline senesi. Anche se siamo entrambi di Napoli abbiamo scelto la Toscana perché lui ha vissuto per tanto tempo a Siena. Inoltre è il posto ideale per riunire tutti i nostri amici. I festeggiamenti, infatti, inizieranno il 31 agosto. Il giorno prima del matrimonio vero e proprio abbiamo voluto organizzare un pic-nic per i tanti amici che arrivano dall’estero: dagli Stati Uniti, Inghilterra, Spagna e Sudamerica".

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ - Nello stesso giorno si uniranno in matrimonio anche Chiara Ferragni e Fedez. "Mi fa sorridere", spiega Cristiana Dell'Anna. "Beh, vuol dire che è una data bella. Quando si celebrano due matrimoni nello stesso giorno è una cosa bellissima. È come se valesse doppio. Si festeggia due volte l’amore. E a Chiara auguro un bene immenso".

Dopo il matrimonio l'attrice tornerà sul set di Gomorra. Il viaggio di nozze, dunque, è stato anticipato: nei prossimi giorni la coppia partirà per il Sudamerica.