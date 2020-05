Corrado, bello ma anche con un grande cuore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Essere belli ma non vantarsene, lui è Corrado Orlando, fotomodello Napoletano della scuderia del Manager e autore Tv-Web Bruno Coscia. Si descrive cosi Corrado : " un ragazzo di napoli studio all'Università Suor Orsola benincasa e mi sto per laureare in lingue e culture moderne per il management aziendale. Sono un fotomodello e partecipo a molti eventi esclusivi in Campania e nel sud come l’evento jet-set capri di Fabio palazzi, i’magazine party etc ". Attualmente concorrente del Reality web IL BUGIARDO dove ha deciso insieme a tutti gli altri concorrenti di devolvere in beneficenza la vincita finale per l'emergenza CoronaVirus. Il suo sogno è realizzarsi nella vita e avere il lavoro dei suoi sogni, vivere in Australia siccome ha parte della sua famiglia lì. Da sottolineare per tutte le ragazze interessate che attualmente l’amore nn è presente nella sua vita ma solo l' amore familiare .

