Coronavirus e gli effetti su Caterina Balivo: "Non dormo con mio marito"

Tra i programmi sospesi dalla Rai c'è anche Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, in onda solitamente su RaiUno. La conduttrice partenopea è però intervenuta (attraverso un collegamento Skype) durante Italia Sì, condotto da Marco Liorni. "Da dieci giorni non dormo con mio marito", ha detto Caterina Balivo proprio mentre era in compagnia del marito Guido Maria Brera. "Amore non ti vergognare ma mi è scappato", ha detto la Balivo al marito, chiedendo perdono per la rivelazione intima.

I motivi della separazione in casa sono chiaramente riconducibili al contagio da Coronavirus: "Se ci ammaliamo chi pensa ai bambini?", ha detto la Balivo. "I nonni sono lontani". Anche il marito di Caterina Balivo ha sorriso, sottintendendo che le precauzioni - anche in ambito domestico - non sono mai troppe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.