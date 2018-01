L'attrice Claudia Petrella: «Non sono la fidanzata di Di Maio»

Tempo di campagna elettorale ma anche di gossip. A finire nel vortice è Luigi Di Maio per una sua possibile relazione con un'attrice napoletana. Si tratta di Claudia Federica Petrella accostata al candidato premier dei cinque stelle dal sito Dagospia. È stata la stessa attrice di cinema e teatro a smentire il gossip ad “Un giorno da pecora”. «Se sono la nuova fidanzata di Di Maio? Non è vero, è una cosa fantasiosa, anche se lo conosco ed è bellissimo ragazzo. Ma sono single».

Lascia comunque spazio al leader dei pentastellati non lesinando complimenti al giovane politico. «Di Maio è un uomo bellissimo, mi piacciono gli uomini mediterranei, ed è giovane ed in gamba». In realtà la Petrella è solo un'amica di Di Maio ed ha anche provato a candidarsi alle Parlamentarie per poi ritirare la candidatura «per evitare strumentalizzazioni».