Lady burlesque compie 40 anni: "Viva me e chi mi ama"

Claudia Letizia, lady burlesque, compie 40 anni. "Tanti auguri a me! 40 anni di vita, di storia e orgogliosa e soddisfatta!!!! Viva me e chi mi ama", è il suo post pubblicato su Facebook.

La blogger e influencer commentò così la sua apparizione al Grande Fratello, dopo alcuni anni, in una intervista rilasciata a NapoliToday: "Come tutte le avventure che nella mia vita sono state forti ed importanti, quella del Grande Fratello sicuramente è stata indimenticabile, nel bene e nel male, mi dispiace non avere avuto la possibilità di viverla a pieno avendo incontrato coinquilini a dir poco pessimi, qualcuno escluso con cui ancora mi sento o mi vedo...“