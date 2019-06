Da Cicciolina stoccate a Valentina Nappi: "Nostro porno diverso, e Salvini mi piace"

“Valentina Nappi? Non la conosco”. È l'ex pornostar Ilona Staller, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione 'I Lunatici' di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, a lanciare quella che pare essere una piccola stoccata alla collega napoletana.

Cicciolina ha attaccato più in generale l'intera industria a luci rosse moderna. “I tempi sono cambiati – spiega – Quando ero insieme a Moana Pozzi e abbiamo aperto la strada della sessualità in Italia eravamo gioiose. C'era un sesso gioioso, divertente, spensierato. Oggi c'è la moda del porno fai da te, e Internet non ha aiutato la pornografia rendendo tutto gratuito. Si parla anche troppo poco di Aids”.

La Staller ha un altro motivo di contrasto con Valentina Nappi, cioè la sua considerazione di Matteo Salvini. Mentre la star dell'hard partenopea lo critica da sempre, Cicciolina simpatizza per lui: “Salvini mi piace molto perché anche quando prende il cappuccino o la brioche sta a contatto con la gente”.

Infine, l'ex pornodiva ha confermato le voci che la vedono tra i partecipanti del prossimo Grande Fratello Vip. “Si può fare e siamo a buon punto nella trattativa – ha spiegato – ci sono da limare alcuni dettagli”.