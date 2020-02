Chiara Nasti e la sua storia d'amore turbolenta: "Litighiamo troppo"

L'influencer napoletana Chiara Nasti è di nuovo single? Lo si intuiva, nei giorni scorsi, da alcune stories lasciate su Instagram dalla Nasti e dal suo fidanzato Ugo. "I'm Free" (Sono libera), scrive lei. "Quando fai tutto per tirare fuori il peggio delle persone alla fine esce", scrive lui. La fine della storia d'amore, però, è stata smentita nelle ultime ore dalla diretta interessata: "Grazie a tutti per la solidarietà ricevuta ma non ci siamo lasciati. Ci amiamo tanto ma litighiamo troppo, siamo in un periodo buio. L'amore non basta quando non si va d'accordo, quando si litiga sempre", spiega Chiara Nasti.

Già in passato Chiara Nasti lasciò l'Isola dei Famosi per tornare dal suo amore Ugo, con il quale, però, negli ultimi due anni il rapporto è evidentemente peggiorato.