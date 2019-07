Bufera su Chiara Nasti: "Non bevo acqua da due anni..."

Polemiche su alcune frasi della modella e ex concorrente dell'Isola dei Famosi Chiara Nasti. In una story su Instagram la partenopea ha infatti dichiarato di non bere acqua da due anni: "Non bevo acqua da due anni, mi sto disidratando, ma mi piace più la Coca cosa ci posso fare?".

In tantissimi - anche offendendola - hanno giudicato diseducativo il suo messaggio. La Nasti è tornata per quasi tutte le "stories" della sua giornata sull'argomento.

"Questa cosa del 'messaggio che lascio passare' è assurda - ha detto - io non tengo corsi di formazione nelle scuole, già immagino bambine che iniziano a bere 12 litri di coca cola...applichiamoci su cose più costruttive, per favore".

"Sicuramente ho detto una cosa stupida non sapendo a cosa andassi incontro. Non ho fatto nulla di male secondo me. Se ci credete vuol dire che nella vita di tutti i giorni vi prendono per il cu*o seriamente - ha quindi aggiunto sottolineando che scherzasse e che fosse un'esagerazione - Io nei vostri commenti vedo uno sfogo nei miei confronti più per l'estetica che per quello che ho detto"

"Mi avete dato dell'anoressica, detto nana, capra. Dire queste cose non vi fa bene - ha proseguito - Io negli anni ho imparato a sopportarle queste offese. Mi demoralizzano perché penso a quanto è cretina la gente, ma non mi toccano proprio. Finitela, con i commenti sotto la mia ultima foto se fossi stata una ragazza un po' più debole mi sarei ritrovata a terra. Basta, cerchiamo di migliorarci sempre. Io sui social non mi esprimo se non devo dire una cosa positiva. Poi volete tanto parlare di solidarietà femminile e questi sono i risultati".