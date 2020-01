Nina Moric scarica Favoloso: le pesanti accuse

Sorgono nuovi dettagli sulla scomparsa di Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello, noto al pubblico televisivo per essere stato il compagno della modella Nina Moric. Ieri proprio Nina Moric, ospite di Pomeriggio Live sulle reti Mediaset, ha rivelato a Barbara D'Urso un inedito aspetto di Favoloso, peraltro già ipotizzato durante alcune dichiarazioni del personal trainer della Moric. "Non voglio fare di lui un maniaco", ha detto la Moric, "ma aveva dei black out ingestibili. In questi anni usava le mani, violenza fisica e psicologica. Si è sfogato su di me in maniera molto forte e io ho detto basta. Ha fatto la valigia ed è andato via, ma mi cerca ancora e io ero sotto stress continuo".

"Ora sicuramente Luigi sta benissimo", spiega Nina Moric facendo riferimento alla scomparsa di Favoloso. "Credo sia tutta una finzione. Io ieri ho ricevuto delle minacce. Sotto queste immagini, c’è scritto: questo è solo l’inizio. Ha detto che pubblicherà tutto su twitter. Secondo me è stato lui".