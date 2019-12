Caterina Balivo festeggia il suo Napoli: "Finalmente la svolta, al di là di chi sarà in panchina"

"Finalmente una vittoria! Bravo Napoli, Ottavi di Champions meritati!". Inizia così il tweet della conduttrice partenopea Caterina Balivo dopo la vittoria degli azzurri col Genk di ieri sera. La Balivo non ha mai nascosto la sua passione per il Napoli, mostrando anche competenza in materia.

"Contentissima per il ritorno al gol di Milik e di Mertens! - ha proseguito - Che sia la volta buona per la svolta, al di là di chi ci sarà in panchina! #ForzaNapoliSempre".

Il suo messaggio social è precedente alla comunicazione ufficiale dell'esonero di Carlo Ancelotti da parte della società, ma che qualcosa stesse per accadere era già nell'aria da giorni, da qui il suo "al di là di chi ci sarà in panchina".