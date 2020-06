Ricaricare le batterie? Il consiglio di Caterina Balivo ai suoi fan

Le giornate stressanti toccano a tutti, anche ai vip. Caterina Balivo, energica conduttrice tv, non fa eccezione.

"Quanta energia ci vuole per una giornata che non dura 48 ore ma solo 24 e le cose da fare sono davvero troppe? - scrive su Instagram - Cora (la figlia piccola, ndR) ancora non lo sa ma alcune volte ci vuole un aiuto in più per poter ricaricare le batterie, che si fa?".

A quel punto la conduttrice spiega che da anni fa uso di un multivitaminico per "fare il carico di vitamine e sali minerali per la mia ricarica quotidiana".