Caterina Balivo, l'outfit per la prima puntata di "Vieni da me" incanta i fan

Fuochi d'artificio nella prima puntata della nuova stagione di “Vieni da me”, lo show condotto dalla napoletana Caterina Balivo.

“La prima punta di @vienidamerai si è appena conclusa, su Twitter siete stati tantissimi a farci compagnia durante la diretta, ora voglio leggere i vostri commenti su questa puntata numero 200 su Instagram e Facebook, scatenatevi!!!”, ha scritto la conduttrice.

È stato il suo outfit molto particolare a suscitare reazioni tra i fan: una mise totalmente rosa, composta da un top senza maniche e dei pantaloni a zampa, il tutto decorato da papaveri rossi.

La “padrona di casa” ha convinto praticamente tutti, eccetto qualche commentatore poco interessato allo stile: “Che delusione...Niente cosce, niente gambe, niente piedi...Ho cambiato canale...Vestito orrendo!”, ha scritto qualcuno. La risposta di altri follower della Balivo non è tardata: “Perché una donna deve mostrare sempre le cosce per essere all'altezza? La bellezza non si espone solo in questi termini...non sta in questo la classe in una donna!!!”. Un commento che è stata la stessa Caterina ad “applaudire” virtualmente su Instagram.

Tra un'ospitata di Massimo Boldi e di Carolina Stramare (Miss Italia 2019), in camerino è comparsa anche Elisa Isoardi, alle prese con la prima puntata de “La prova del cuoco”.

Una puntata quindi molto apprezzata, dove Caterina Balivo è riuscita a commuovere e a far sentire a proprio agio i suoi ospiti.