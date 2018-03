Caterina Balivo sceglie un outfit da urlo: centinaia di apprezzamenti su Instagram

Meravigliosa, strepitosa, immensa Caterina Balivo. La conduttrice di Detto Fatto, show seguitissimo in programma ogni pomeriggio su RaiDue, si è mostrata ai suoi followers su Instagram con un outfit da paura. Pantaloncini corti e maglia con le spalline: "Cate e le holograms, mi hanno detto", ha scritto la Balivo. In effetti il suo look ricorda il mitico cartone anni '80 "Jem e le Holograms". Centinaia di commenti: "Sei stupenda, come sempre".