Caterina Balivo e la passione per il tè: "Ecco le mie sale preferite a Napoli"

Caterina Balivo confessa la sua passione per il tè sui social. La conduttrice napoletana ha postato una foto su Instagram in compagnia della figlioletta Cora.

"È sempre l’ora del tè, almeno per me! Oggi a farmi compagnia la mia Cora e per voi un nuovo post su Caterinasecrets sulle mie sale da tè preferite nelle mie 3 città del cuore, Napoli, Roma e Milano! Leggetelo e fatemi sapere se ci siete mai stati e se secondo voi ce ne sono altre che devo assolutamente provare", scrive Caterina, che sul suo blog ha indicato anche le sue sale da tè preferite di Napoli: il Gran Caffè Gambrinus in Piazza Trieste e Treno ed il Gran Caffè Cimmino in via Filangieri.