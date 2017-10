“Caterina, che ti succede?”, e la conduttrice risponde ai fan

Qualcosa di diverso in lei, una conduzione forse meno brillante del solito. È quanto i fan hanno riscontrato nella “nuova” Caterina Balivo subentrata nuovamente alla conduzione di Detto Fatto dopo la parentesi – dovuta proprio alla maternità della Balivo – di Serena Rossi.

“Caterina, sei spenta in trasmissione. Che succede?”, le ha chiesto qualcuno su Instagram. La risposta della conduttrice partenopea non si è fatta attendere. La Balivo non ha negato di non essere quella “brillante e pazzerella” di sempre – è così che qualcuno l'ha definita, sempre dai commenti – e per un motivo molto semplice: “(sono, ndR) Provata dalle notti, ma ora andrà meglio tolta la poppata delle 3”.

Insomma, la neomamma si sta dedicando anima e corpo alla piccolissima Cora, sua secondogenita, ed è inevitabile che un tale impegno le sottragga molta energia. Ma lei rassicura tutti: è soltanto una questione di tempo.