Caterina Balivo, la confessione: "Voglio il terzo figlio"

"Ora voglio il terzo figlio. Quando ho messo via i vestitini di Cora, quelli taglia 1 mese/3 mesi, mi è venuto un magone. Il tempo è volato così in fretta". Questa la confessione di Caterina Balivo nel corso di un'intervista al settimanale "F".

La conduttrice napoletana di "Detto Fatto" è già madre di Guido Alberto, di 5 anni, e di Cora, di 8 mesi, e sogna ora già un terzogenito.

"Sono una mamma imperfetta. Perché sono quella che si arrabatta nella chat delle mamme chiedendo quando vanno fatti i compiti, arranco sempre e arrivo all’ultimo minuto. Alle feste dei bambini non ci sono mai. Alla recita della scuola di mio figlio non sono potuta andare perché non spostano un intero piano di produzione per me; ho dovuto implorare mia madre di prendere un aereo e andare al mio posto. Se c’è da fare un cappello di cartapesta chiedo a lei perché non ho tempo né voglia di farlo", ha spiegato Caterina nel corso dell'intervista.