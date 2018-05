Caterina Balivo: "Sono una mamma imperfetta"

Il volto copertina di 'F' di questa settimana è quello di Caterina Balivo. Il titolo dell'intervista in edicola: "Se desidere fortemente una cosa arriverà". È la stessa conduttrice napoletana a postare su Instagram la foto copertina, commentando: "Grazie al settimanale F magazine che mi ha dedicato la copertina in occasione della festa della mamma: alla giornalista ho rivelato come sono... una mamma imperfetta". Si tratta di una grande stagione televisiva per la Balivo: il suo programma Detto Fatto raggiunge continui record d'ascolti e la napoletana sembra un personaggio tv amatissimo, capace di unire trasversalmente i fans.