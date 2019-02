Caterina Balivo, è il 39mo compleanno: "Ecco perché sorrido"

È nata il 21 febbraio del 1980 Caterina Balivo, ed è con un post su Instagram che festeggia insieme ad i suoi follower i 39 anni. "Sorrido – si racconta, commentando la foto postata – perché sono riuscita ad arrivare a 39 anni e ancora mi riconosco! Happy Birthday to me Thks God".

La conduttrice di Vieni da Me è felice e non ha motivi per nasconderlo. Sono passati ormai 20 anni dal suo debutto a Missi Italia, nel 1999, quando si classificò terza. A tre anni dal concorso di bellezza entrò a far parte del cast di Unomattina, su Rai 1, per poi raggiungere il successo con la conduzione di Festa Italiana, sempre su Rai 1.

Nel 2010 Caterina Balivo passò a Rai 2 con Pomeriggio sul 2, programma del quale però non le venne confermata la conduzione l'anno successivo. A quel punto diventò speaker per Radio Monte Carlo (Alfonso Signorini Show) e dopo due anni tornò su Rai 2 con Detto Fatto, il suo grande successo. Dallo scorso settembre, presenta su Rai 1 Vieni da Me. Ha due figli ed è sposata con Guido Maria Brera dal 2013.