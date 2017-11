Carmen Di Pietro: «Sono stata con Maradona»

Era il più forte giocatore del mondo e contemporaneamente uno dei personaggi più chiacchierati. Un vero e proprio idolo ma questa storia non era mai venuta fuori. A raccontarla è stata Carmen Di Pietro che ha rivelato di aver avuto una storia con Diego Armando Maradona. Era l'inizio degli anni 90' nel periodo in cui l'argentino era osannato in tutto il mondo ed a Napoli era considerato un vero e proprio eroe.

Una storia di un anno e mezzo di cui la Di Pietro non parlò all'epoca per non far alzare un polverone e finire nel ciclone del gossip. La showgirl l'ha confessato al settimanale “Spy” che sarà in edicola domani con l'intervista integrale. La Di Pietro ha raccontato di essere poco più che ventenne e cominciava a fare provini come modella. Maradona veniva visto come un idolo «e io dormivo di notte sui treni. Figuriamoci se pensavo a chiamare i fotografi» ha dichiarato sottolineando anche di essere veramente innamorata del Pibe de Oro.