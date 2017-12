Carmen Di Pietro e la storia con Maradona: “Ci siamo frequentati per un anno e mezzo”

Carmen Di Pietro è tornata a parlare della sua relazione con Diego Armando Maradona. La showgirl, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha rivelato di aver intrattenuto un rapporto non proprio brevissimo col 'Pibe de Oro', ai tempi della sua indimenticabile militanza col Napoli.

“La mia relazione con Maradona è durata un anno e mezzo. Ci incontravamo in albergo. In quel periodo Maradona era sposato, ma non mi parlava mai della moglie”, ha spiegato la Di Pietro.

Vi vedevate anche prima delle partite? “Proprio prima della partita no, diciamo fino a due giorni prima della partita. Una volta però se ne andò dal ritiro dicendo che doveva vedere un parente, e invece doveva incontrare me. Era una partita importante, ma non ricordo quale. In quel match segnò anche, quindi....”, ha concluso la showgirl lucana.