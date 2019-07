Serata caprese per Insigne, incontro con l'attore Wahlberg. Milik: "Comunichi a gesti?"

Serata di relax per Insigne e Alex Meret. I due calciatori del Napoli hanno goduto di qualche ora di vacanza - prima del prossimo impegno in amichevole contro il Marsiglia - e l'hanno trascorsa a Capri, nella Taverna 'Anema e Core'. Ospite di Gianluigi Lembo anche il grande attaccante del Manchester City Sergio Aguero. Simpatico il siparietto in salsa caprese tra Insigne e il compagno d'attacco Milik. Il 24 di Frattamaggiore ha incontrato a Capri il grande attore americano Mark Wahlberg, e si è lasciato immortalare in una foto con lui, scatto che è finito sui social di Insigne. Simpatico il commento di Milik: "Come hai comunicato, a gesti?".