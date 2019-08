L'attore turco Can Yaman, famosissimo in Italia per la serie 'Bitter Sweet' trasmessa sui canali Mediaset, è a Napoli, all'hotel Vesuvio. In queste ore migliaia di fan aspettano l'attore per salutarlo, scattare un selfie con lui, fotografarlo. E su Instagram Yaman ricambia pubblicando i video dell'affetto che sta ricevendo qui a Napoli.