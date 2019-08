Capri, Briatore mattatore: canta l'Inno di Mameli

Capri fa il pieno di visitatori anche dopo ferragosto, con tantissimi vip che hanno gli yacht ormeggiati a Marina Piccola.

Gli ultimi ad essere avvistati a bordo di mega yacht – provenienza Nerano – sono stati Ryan Seacrest e Shayna Taylor, noto presentatore televisivo del talent show American Idol e top model Usa di 26 anni.

Pienone anche per la Taverna Anema e Core, dove ieri, in particolare, è stato spettacolo per la presenza – che a molti fa pensare ad un ritorno di fiamma – di Flavio Briatore e della sua ex Elisabetta Gregoraci.

Con un gruppo di amici si sono particolarmente divertiti: Briatore, è salito sul palco insieme con Gianluigi Lembo cantando in coro "L'Italiano" e poi l'Inno di Mameli. Il tutto bandiera tricolore sulle spalle.