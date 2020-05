Crisi tra Belen e Stefano De Martino: è separazione?

Aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo il video in cui lo showgirl faceva intendere problemi forse insanabili per la coppia. La distanza tra i due, con Belen a Milano e Stefano a Napoli, non ha di certo reso semplici le cose. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”, le parole criptiche di Belen.

Un amico dell’ex ballerino sul profilo Instagram della showgirl ha pubblicato un messaggio molto particolare, parlando di tradimenti, sparito però dopo pochi minuti dalla bacheca della showgirl.