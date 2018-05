Trasloco per Stefano De Martino, abiterà a 300 metri da Belen

Dopo l'Isola dei Famosi, Stefano De Martino ha deciso di cambiare casa e di avvicinarsi al figlioletto Santiago avuto con Belen.

A rivelarlo è "Chi". Il ballerino ha rivelato di non voler stare più troppo lontano dal figlio e per tale ragione di aver deciso di trasferirsi a soli 300 metri dalla casa in cui vivono Belen e Santiago.

Stefano ha anche realizzato una stanza ispirata ai Pirati dei Caraibi per il figlioletto.