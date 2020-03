Belen: “Senza Stefano non volevo più alzarmi la mattina”

Belen Rodriguez si è confessata ai microfoni di “Verissimo” e ha raccontato i tre anni senza Stefano De Martino. La puntata che andrà in onda domani racconterà il periodo in cui la showgirl è stata lontana dal ballerino di Torre Annunziata e tutta la sua sofferenza. “Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste".

Una Belen innamorata persa del suo Stefano capace anche di perdonare i dissapori avuti in quel periodo e che adesso ha ritrovato la serenità. “Posso dire di essere tanto felice. Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo” ha confessato. “Lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica”.

