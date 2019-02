"Non sono incinto": Stefano De Martino smentisce scherzando la gravidanza di Belen

Secondo alcune voci provenienti dallo show biz italiano, Belen Rodriguez si sarebbe riavvicinata all'ex marito Stefano De Martino (che peraltro sta per debuttare come conduttore Rai nella nuova edizione di Made in Sud). Direttamente interpellato, il ballerino napoletano - intervistato da Alfonso Signorini durante l'ultima puntata di Domenica In - non ha confermato e non ha voluto però smentire ufficialmente le voci che lo vedrebbero, tra qualche mese, nuovamente padre. Ha detto De Martino, scherzando: "Non sono incinto, il gossip è troppo veloce, ma ribadisco: non sono incinto".

Una simpatica boutade che non ha però fatto tramontare le speranze di chi spera di rivedere insieme Belen e Stefano, una coppia che ha fatto sognare gli appassionati di cronache rosa.