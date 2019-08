Belen incinta di Stefano? La showgirl rompe il silenzio

Belen Rodriguez, nuovamente fiamma del ballerino e conduttore tv napoletano Stefano De Martino, è stata intervistata dal settimanale Oggi. A proposito della sua presunta gravidanza – tema particolarmente caro ai fan della coppia vip – ha spiegato: "Work in progress, lavori in corso". Insomma non conferma né smentisce, ma lascia intendere che l'intenzione di dare un fratellino a Santiago (che ora ha 6 anni) c'è tutta.

Il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen

I due, prima sposi, poi separati, sono tornati insieme a maggio scorso dopo tre anni di lontananza. "Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare", spiega Stefano, intervistato insieme a Belen. "E vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni – aggiunge la showgirl – Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita". Quando si litiga – vanno avanti nel commentare la ritrovata serenità – "ognuno spegne l’altro. Quando uno inizia, l’altro media". "Abbiamo imparato qualcosa negli anni, ci siamo fatti vecchi pure noi (ride, ndR), siamo diventati saggi", dice lei.

Stefano e Belen raccontano "pregi e difetti" l'uno dell'altra

I due, nell'intervista, parlano anche dei rispettivi pregi e difetti. "Mi piace come De Martino (lei lo chiama così, ndR) si gode la vita, gli basta poco…quando sono di cattivo umore mi trascina da qualche parte e mi fa tornare felice. Difetti? Ha poca pazienza, ma non con me, con gli altri. Quindi va bene così", racconta l'argentina. "Se sono tornato qui dopo tre anni e mezzo, è perché di pregi Belen ne ha tanti – spiega invece lui – Uno su tutti: Belen è in grado di farti cambiare umore in poco tempo. Il difetto Non si applica abbastanza. Sai quando a scuola ti dicono: 'La bambina è capace, ma non si impegna'. Siccome è donna molto fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Io sono lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido".

Il futuro lavorativo della coppia

Nelle prossime settimane debutteranno insieme in tv come conduttori alla Notte della Taranta, il 24 agosto su Rai 2, e al Festival di Castrocaro il 3 settembre sempre su Rai 2. "Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vita", dice Stefano. "In tv ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare. Vogliamo portare energia positiva".