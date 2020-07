Dagospia: "Ecco come Belen ha scoperto di essere tradita da Stefano"

Una giovane napoletana con l'anonimato da preservare, anzi no, Alessia Marcuzzi, anzi nessuna delle due. La caccia alla nuova fiamma del partenopeo Stefano De Martino, alla sua seconda rottura con Belen Rodriguez, è aperta sui siti di gossip da giorni e pare essere definitivamente esplosa con la bomba "Marcuzzi" lanciata da Dagospia.

Il gossip del 2020 è stato smentito però sia dal ballerino (scivolato anche nella singolare frase "sono consapevole dell'importanza mediatica che rivesto in questo momento storico" proferita in una Instagram story) che dalla bombastica e bionda conduttrice tv, la quale - pur non facendo alcun esplicito riferimento alle illazioni – ha postato sui social un'obliqua foto dell'autobiografia di Woody Allen "A proposito di niente".

Eppure, il sito di Roberto D'Agostino è certissimo di quanto scritto, al punto da aggiungere nuovi particolari alla vicenda. "A Stefano De Martino che frigna invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere un cespuglio di corna in testa dall'iPad che lui aveva pensato bene di collegare con il suo cellulare!". Insomma, una mossa non brillantissima a occhio e croce.