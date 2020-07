La nuova fiamma di Belen Rodriguez: chi è il napoletano Gianmaria Antinolfi

E’ stata avvistata a Capri Belen Rodriguez, showgirl argentina, ex del ballerino e conduttore partenopeo Stefano De Martino. Belen sembra aver già superato la crisi e la rottura con De Martino e pare presa dalla nuova storia d’amore con Gianmaria Antinolfi. Anche lui di origini napoletane, Antinolfi è un imprenditore che opera nel settore del lusso e della moda. Belen e Antinolfi sono stati pizzicati dal settimanale Chi (in edicola in questa settimana). “La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all'“Anema e core” di Capri. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l'inizio della loro storia”, si legge nell’anteprima del servizio del giornale.

Antinolfi è laureato in Economia Aziendale a Napoli e ha un master alla Bocconi di Milano. La famiglia fa parte della cosiddetta ‘Napoli bene’, quella che frequenta il circolo Rari Nantes del quale la madre di Antinolfi è tra i vertici. Ha lavorato per grandi marchi della moda e del lusso, è manager con incarichi da direttore. Secondo quanto riportato da ChieCosa, Antinolfi sarebbe tifoso dell’Inter.