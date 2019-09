Pericoloso incidente per Barbara D'Urso: “Nella vita tutto può accadere in un minuto”

“Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità!”. È con questa frase che Barbara D'Urso accompagna un video, su Instagram, attraverso il quale spiega del brutto incidente che le è occorso.

La conduttrice, che indossa nelle immagini un vistoso collare cervicale, spiega: “Vi ho nascosto una cosa già da un po' di giorni. Questa è la conseguenza di una cosa che mi è accaduta e che volevo evitare si sapesse. Ve la racconto".

La partenopea entra nel dettaglio: “Una settimana fa ho avuto una sorta di incidente perché sono scivolata e caduta in maniera molto pericolosa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (a questo punto la D'Urso indica un punto tra il collo e la testa, ndR) e le conseguenze sono state particolari. Per molto tempo ho avuto insensibilità al braccio e alla mano”.

“Una cosa che mi ha insegnato – è la conclusione che trae dalla vicenda – è che nella vita tutto può accadere in un minuto. Per girare i promo ho tolto il collarino e le foto le ho fatte di spalle. Lunedì torno in diretta. Vorrei ringraziare gli infermieri e i dottori dell’Humanitas che mi hanno curato con molta discrezione”.