Barbara D'Urso, incidente con il quad nel deserto: a piedi fra le dune

Barbara D'Urso prosegue allegramente le sue vacanze invernali in quel di Dubai, ma ieri una piccola disavventura ha causato qualche attimo di preoccupazione per la conduttrice partenopea e i suoi amici. D'Urso era a bordo di un quad, un mezzo a quattro ruote utilizzato per le escursioni nel deserto. Guidato dal personaggio televisivo Jonathan Kashanian in modo spericolato ("Cretino, rallenta", gli dice Barbara D'Urso in una story Instagram), però, il mezzo si è inceppato nel deserto.

I due hanno dovuto chiamare i soccorsi e farsi venire a prendere da alcuni amici, mentre Barbara D'Urso documentava tutto attraverso le proprie stories Instagram, a metà tra il serio e il faceto.