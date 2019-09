Barbara D'Urso rivela: "Potevo morire"

Recupero lampo per Barbara d'Urso dopo l'ncidente subito due settimane fa. In una intervista al Corriere della Sera, ripresa da Today.it, la conduttrice tv ha rivelato: "Dovevo gestire tre trasmissioni. Ho cercato di vedere il lato positivo, e cioè che sono stata fortunata: mi è caduta una lastra di cristallo tra l'orecchio e la mandibola, potevo morirci. Guardo il bello: sono viva e felicissima".

Polemiche

Barbara D'Urso si scaglia contro gli haters: "Hanno anche detto che in realtà porto il collarino perché ho fatto un lifting al collo, mi aspetto di tutto. Gli odiatori sono un fenomeno che non risparmia nessuno. Ma preferisco pensare e ringraziare la gente che mi ama e che mi segue da anni. In poche settimane Live è diventato un programma popolare e un vero cult per il web".